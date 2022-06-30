Киев

В Киеве запретят работу детских площадок в ТЦ: источник сообщил о новой инициативе властей

Глава пресслужбы управления ГСЧС в Киеве Светлана Водолага сообщила о том, что отныне в торговых центрах столицы будет куда меньше развлечений для маленьких киевлян. Запрет был, безусловно, принят совсем неслучайно.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Реальный Киев», передает «УРА-Информ».

«В столичных торговых центрах прекратят работу детских площадок. В данный момент было принято решение со стороны военной администрации Киева. Уже присутствует запрет на работу площадок для детей. То же самое касается развлекательных площадок в ТЦ. Спасатели советют не использовать данные объекты. Рекомендуется использовать игровые площадки с укрытием или там, где оно есть вблизи», – сообщила Водолага.

Далее источник подметил, что отныне пойти на шоппинг в сопровождении своих детей у жителей столицы и гостей Киева не получится. Однако не исключено, что игровые площадки в безопасных местах все же будут открыты. Впрочем, к сожалению, карта таких объектов пока отсутствует.

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