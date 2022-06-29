Киев

В Киеве перекрыли въезды: эксперты выяснили, в чем причина таких мер

По сей день, как и в начале войны, въезды в Киев заблокированы. О том, что с 26 июня уехать из столицы легко, а вернуться в нее очень сложно, знают далеко не все киевляне. Но только те, кто застрял в препятствиях.

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Об этой информации сообщил сайт «Сегодня», передает «УРА-Информ».

Те, кто часто ездит между Киевом и областью, например, живущие в пригороде, отмечают, что контрольно-пропускные пункты значительно увеличились. А также время в пути из-за блокпостов. Это может занять 1-2 часа. Как в феврале 2022 года, в самом начале войны. Кроме того, проверки проводятся на основных и второстепенных дорогах.

Сайт «Сегодня» поинтересовался у источника в Минобороны о связи возможного наступления с севера с регулированием движения. Ответ был уклончивым:

«Мы не исключаем, что эти проверки связаны с тем, что агенты контрразведки получили определенную информацию, которая и является причиной этих мер».

В киевской милиции нам рассказали, что, по их информации, контроль за это время особо не менялся.

«Количество блокпостов в самом городе сокращено, поэтому на въезде в столицу больше контроля», — сообщили в пресс-службе киевского главка полиции.

Можно противодействовать: в Киеве в апреле ослабили дорожный контроль. 26 июня пропускной режим ужесточили. То есть присутствует временная несостыковка.

Напомним, в Киеве устраивают рейды на призывников: общественность жестко отреагировала.

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