Киев

В Госдуме заговорили о новых бомбежках Киева: стало известно, что хотят разрушить оккупанты

Глава комитета Государственной Думы по обороне Юрий Швыткин сделал заявление, которое не на шутку встревожило многих жителей столицы. Он предложил, чтобы ВС РФ нанесли удар по посольству Соединенных Штатов в Киеве.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Реальный Киев», передает «УРА-Информ».

«Как сообщил глава комитета Госдумы, Америка «шаг за шагом» идет к Третьей мировой. В свою очередь, он уверяет, что поставки реактивных систем залпового огня Киеву чрезмерно усложняют обстановку. Швыткин предложил ответные меры следующего характера: нанести удар по правительственному кварталу», – сказано в сообщении.

Что примечательно, источник дополнил информацию тем, что Штаты уже 23 июня объявили о дополнительных 500 миллионах военной помощи Украинскому государству. Сюда же входят комплексы РСЗО, если верить данным CNN.

«От рашистов могут идти разные клоунские заявления. Однако, если звучит тревога, нужно быть в укрытии. Две стены от окна тоже являются укрытием», – заключил источник.

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