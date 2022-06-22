Киев

В Киеве выросли цены на жилье: в интернете показали, за сколько можно снять квартиру

На фоне военных действий в Украинском государстве столичные жители решили на время снизить стоимость аренды квартир. Однако недавно она снова выросла в цене. Некоторые ценники попросту поражают воображение, учитывая кризисное время.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Реальный Киев», передает «УРА-Информ».

«На столичном рынке была закончена эпоха низких цен. Отныне жилищный рынок в столице возвращается к привычному состоянию. В самом начале войны аренда квартир стала намного дешевле. Теперь же цены снова идут вверх. Фактически за предыдущую неделю цены заметно выросли», – сказано в сообщении.

Так, например, однокомнатная квартира в районе метро Берестейская обойдется человеку в 4500-6000 гривен в месяц. Студийные же условия и вовсе начинаются с цены в 12 000 гривен. Аналогичная цена и у двухкомнатных квартир подальше от центра. Что примечательно, двухкомнатные квартиры класса «люкс» или жилище в центре Киева и вовсе идет от 20 000 гривен и выше.

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