Киев

Пляжи Киева скоро могут стать безопасными: стало известно, какую инициативу приняли власти

К сожалению, война по-своему отразилась на лике столицы Украины. Немало прибрежных мест были заминированы из-за того, что Киев пережил недавно военные действия. До сих пор далеко не все пляжи работают, однако, к счастью, появилась новость, которая вселяет уверенность в завтрашний день.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Реальный Киев», передает «УРА-Информ».

«С 16 по 20 июня в Киеве запланированы обследования пляжей на наличие взрывоопасных предметов», – коротко сказано в сообщении.

Известно при этом, что некоторые пляжи столицы и вовсе закрыты. В частности, это касается тех мест отдыха, которые расположены близко к лесам или выездам из города. При этом до сих пор неясно, кто их минировал и с какой целью. Разбирательств, к сожалению, еще не было.

Более того, опасно купаться даже в так называемом «киевском море», поскольку недавно там обнаружили сбитый вертолет ВС РФ. Эксперты не исключают, что в воде могут находиться и другие взрывоопасные предметы.

Напомним, в Киеве рассказали, существует ли повторная угроза наступления РФ на столицу.

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