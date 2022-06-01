В Киеве люди часто слышат звуки авиации: источник рассказал, почему это происходит

Немало жителей столицы напуганы из-за звуков, которые издают спецсредства воздушного пространства. Однако журналисты поспешили успокоить общественность, сообщив о том, каков источник данных звуков и почему люди их слышат.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Реальный Киев», передает «УРА-Информ».

«На территории Киевский области целый день люди слышали громкие звуки авиации. Становится не по себе. Но бояться не нужно. У ВСУ происходят полеты планового формата. Наши защитники должны постоянно тренироваться, чтобы совершенствовать свои навыки. Если будет какая-то опасность, вам обязательно сообщат», – сказано в сообщении.

Что примечательно, время от времени киевляне даже слышат взрывы. В частности, это касается окраин города. Однако это работают украинские специалисты и саперы, которые взрывают остатки мин, которые оставили за собой оккупационные войска Российской Федерации. К сожалению, пока неизвестно, когда будут взорваны все снаряды.

Напомним, стало известно, что решит дальнейшее развитие войны в Украине.