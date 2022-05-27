Маляр сказала, есть ли угроза для Киева от РФ сегодня: печальное заявление замминистра обороны

Представитель Министерства обороны Украины Анна Маляр раскрыла информацию насчет безопасности столицы. По ее словам, к сожалению, над Киевом угроза будет висеть всегда, поскольку столица Украинского государства является приоритетной целью для Кремля.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Реальный Киев», передает «УРА-Информ».

«Уничтожить Киев и власть в Украине – это по факту является наиболее быстрым способом завоевать наше государство. Потому мы попросту должны удерживать мысль, что это теперь будет навсегда. Именно угроза Киеву», – сообщила Маляр.

На этом фоне Генштаб ВСУ уже доложил о скоплении техники со стороны Беларуси. Речь идет об установках «Искандер». Вероятно, данное вооружение хотят применять против инфраструктуры Украинского государства. Однако хорошая новость заключается в том, что в Черниговском направлении в данный момент все спокойно.

Как сообщалось ранее, в Украине начали массово отключать свет нарушителям: СМИ выяснили, что уже творится в Днепре.