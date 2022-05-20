В Киеве появилась новая инсталляция на тему войны России с Украиной: пользователи заметили любопытную деталь

Около станции метро «Политехнический институт» общественные деятели решили в ироничном формате показать армию оккупантов в своеобразном духе. Инсталляция демонстрирует то, как героически обычные граждане противостояли оккупантам с помощью чуть ли не подручных средств.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Реальный Киев», передает «УРА-Информ».

«Возле КПИ возникла патриотическая инсталляция с тракторными войсками», – с иронией написал автор, выложив забавное фото.

На нем видно, как типичный украинский трактор тащит за собой российский танк. Как известно, временем ранее, а иногда и сейчас люди, таким образом, пытались по-своему бороться с оккупантами. Однако некоторые честно признаются в том, что их ключевая цель – нажива, так как техника РФ может немало стоить, а запчасти и прочие ресурсы можно так же с пользой использовать в бытовых или технических нуждах.

Как сообщалось ранее, в Кремле утвердили новую стратегию по Украине: Mi-6 передали важные данные ОП.