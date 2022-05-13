В Киеве была разрушена историческая достопримечательность: печальные кадры

Как известно, в столице Украины находится немало мест и сооружений, которые являются весьма ценными с исторической точки зрения. Однако, увы, ничто не вечно. Так, на днях порыв ветра сломал растение, которое имело чуть ли не культовое значение для немалого количества людей.
Об этой информации сообщил телеграм-канал «Реальный Киев», передает «УРА-Информ».
«Прорыв ветра сломал «Липу Петра Могилы», Это старинное дерево, которое разрасталось на руинах Десятинной церкви», – сказано в сообщении.
Известно, что особую ценность ему придавали любители истории, которые рассказывали немало легенд и мифов, связанных с этим деревом. Так же и монахи предавали особое значение «Липе Петра Могилы», которая символизировала собою духовную преемственность и непоколебимость православной веры.
Увы, пока неизвестно, будут ли ее восстанавливать или уберут окончательно. Однако некоторые люди сильно расстроились из-за того, что непогода решила уничтожить столь ценное с точки зрения истории растение.
Как сообщалось ранее, Кличко сделал тревожное заявление насчет безопасности в Киеве: мэр сказал, чего не может гарантировать.
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