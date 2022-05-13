В Киеве была разрушена историческая достопримечательность: печальные кадры

Как известно, в столице Украины находится немало мест и сооружений, которые являются весьма ценными с исторической точки зрения. Однако, увы, ничто не вечно. Так, на днях порыв ветра сломал растение, которое имело чуть ли не культовое значение для немалого количества людей.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Реальный Киев», передает «УРА-Информ».

«Прорыв ветра сломал «Липу Петра Могилы», Это старинное дерево, которое разрасталось на руинах Десятинной церкви», – сказано в сообщении.

Известно, что особую ценность ему придавали любители истории, которые рассказывали немало легенд и мифов, связанных с этим деревом. Так же и монахи предавали особое значение «Липе Петра Могилы», которая символизировала собою духовную преемственность и непоколебимость православной веры.

Увы, пока неизвестно, будут ли ее восстанавливать или уберут окончательно. Однако некоторые люди сильно расстроились из-за того, что непогода решила уничтожить столь ценное с точки зрения истории растение.

Как сообщалось ранее, Кличко сделал тревожное заявление насчет безопасности в Киеве: мэр сказал, чего не может гарантировать.