В Киеве откроются новые заведения: источник рассказал, что будет доступно жителям столицы

Стало известно, что столица Украины скоро заживет новыми красками. Местные власти намерены возобновлять работу детских садов. Однако власть имущие сразу предупредили, что вопрос находится пока что в рамках дискуссии.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Реальный Киев», передает «УРА-Информ».

«Мы рассматриваем такую возможность, чтобы в Киеве заработали дежурные детсады. Причина проста – чтобы родители имели возможность зарабатывать деньги. Однако в данный момент вопрос находится в дискуссионном порядке», – сообщил один из представителей КГГА Николай Поворозник.

В конце же он добавил, что все детские школьные учреждения должны быть соответствующим образом подготовленными, дабы обезопаситься от возможных ракетных ударов со стороны Российской Федерации.

На этом фоне, к сожалению, неизвестно, когда все-таки будут открыты учебные заведения для маленьких киевлян.

Как сообщалось ранее, в Киеве обнаружили удивительное существо: фото разошлось в соцсетях.