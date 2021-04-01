Киев Общество

В Киеве могут ввести комендантский час: что известно

Решение могут принять уже на следующей неделе

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С пятого апреля киевские власти вводят более жесткие карантинные условия. Ситуация с коронавирусной инфекцией в столице одна из самых тяжелых в стране.

Со следующего понедельника в Киеве закрываются все детские садики и школы. Общественный наземный транспорт и метро будет работать по специальным пропускам пассажиров: перевозить только работников предприятий критической инфраструктуры. Однако похоже, что это не все ограничения, на которые могут пойти власти, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Резидент.

В столице также могут ввести комендантский час с 22:00, подобный сценарий на Банковой моделировали еще на прошлой неделе. Такое решение может принять Верховная рада, рассмотрев его уже на следующей неделе.

«Коменданский час будет предусматривать полный запрет на передвижение в городе в ночное время суток. В Офисе Президента хотят обкатать технологию в столице, а потом применять в регионах с высоким уровнем роста заболевших COVID-19», — отмечает источник.

Напомним, что за последние сутки в Украине зафиксировано рекордное количество смертельных случаев от ковида.

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