Футбол

На тот свет ушла еще одна легенда футбола: в Донецке попрощались с известным спортсменом

Ирина

К сожалению, 2022 год не стал щадить никого. Выяснилось, что недавно умер человек, который был кумиром для многих людей, а мир отечественного футбола представить без него практически невозможно.

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Об этой информации сообщили в «Остров», передает «УРА-Информ».

Вчера, 9 октября ушел из жизни легенда футбола, и в частности клуба «Шахтер» Юрий Дегтярев. Причина смерти пока не уточняется. На этом фоне многие решили вспомнить достижения великого футболиста прошлого.

Отмечается, что всю свою профессиональную карьеру, начиная с 1967 и, заканчивая 1983 годами, он был в «Шахтере». Выступал же он в качестве голкипера. Кроме того, Дегтярев сумел даже выиграть серебряные, а также бронзовые медали чемпионата Советского Союза. Так же он стал обладателем Кубка СССР в 1980-м году.

Как сообщалось ранее, Криштиану Роналду отказался от зарплаты в 20 млн за месяц: СМИ узнали причину.

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