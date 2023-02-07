Экономика

Курс доллара может резко упасть: банкиры рассказали, что происходит в финансовой системе

Родион Власов

Специалисты выяснили, что курс доллара может достигнуть отметки в 36,6 гривен, что намного ниже сегодняшнего.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Реальный Киев», передает «УРА-Информ».

По мнению банкиров, прошлая неделя прошла для украинской валюты очень удачно: спрос на валюту снижался, а курс достиг минимальных отметок. Так что вполне возможно, что курс начнет двигаться в сторону официального, если тенденция продолжится.

Однако банкиры сказали, что впоследствии произошла небольшая коррекция, всего в течение недели стоимость американской валюты в наличном сегменте упала на 20 копеек до 40,2 гривны за доллар.

«На этой неделе с большой вероятностью рынок предпримет попытки преодолеть психологическую отметку 40 гривен за доллар, но на прошлой неделе этот уровень оказался слишком крепким. Скорее всего, на этой неделе наличный курс будет колебаться вокруг этой отметки в диапазоне 39,7 – 40,4 гривны за доллар», – прогнозирует эксперт.

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