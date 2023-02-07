Бюджет Украины снова изменился: нардеп сказал, какой законопроект приняли власти, и что он означает

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Об этой информации сообщил Железняк в своем Телеграме, передает «УРА-Информ».

В самом начале он отметил, что бюджетный Комитет одобрил законопроектом №8399. По его словам, это первые в этом году изменения в Бюджет.

После его принятия, согласно версии Железняка, предусматриваются следующие изменения:

плановые государственные заимствования увеличиваются до 1.707,4 млрд грн (сейчас 1.703,6 млрд грн);

предельный объем дефицита государственного бюджета – до 1.300,4 млрд грн (сейчас 1.296,5 млрд грн, что составляет 20,6% прогнозного ВВП);

предельный объем государственного долга на 31.12.2023 – до 6.426,6 млрд грн.

Как сообщалось временем ранее, Кабмин решил ободрать украинцев – Азаров сказал, какой проект внесли в Раду.