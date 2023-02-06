Экономика

Как изменятся тарифы на коммуналку после отопительного сезона: эксперт сказал, чего ждать людям

Родион Власов

Глава правления Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявил о том, что население Украины ждут некоторые изменения с потеплением погоды.

Время чтения: 1 Мин. , 9 Секунд

Об этой информации сообщил «Обозреватель», передает «УРА-Информ».

В самом начале он отметил, что могут подорожать, в первую очередь, тарифы на воду и электроэнергию. По его словам, подорожание произойдет из-за пересмотра прайс-кепов (предельных цен). Прайс-кеп на электричество, например, установлен до 1 апреля, поэтому весной стоимость может измениться.

“У нас имеется закон, который подписан и работает, согласно которому тарифы на тепло и горячую воду, а также газ и распределение газа остаются в неизменном виде во время военных действий и 6 месяцев после них. То есть здесь у нас есть четкое законодательное ограничение. С учетом того, что было заявление главы НКРЭКУ, а они имеют прямое влияние на тарифы на электроэнергию, то есть своим решением могут принять решение о росте тарифов на электроэнергию и воду. Здесь можно ожидать как вариант — повышение тарифов на водоснабжение, водоотвод и электроэнергию, причем как для бизнеса, так и для бытового потребителя. Но будут ли расти тарифы, пока нет никаких гарантий”, — рассказал Попенко.

Он также отметил, что сейчас прайс-кепы на электроэнергию составляют 5 грн, но их планируют повысить до 6 грн.

Напомним, Кабмин решил ободрать украинцев – Азаров сказал, какой проект внесли в Раду.

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