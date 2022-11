В ПФУ объяснили причину остановки выплаты пенсий: детали заявления ведомства

Время чтения: 2 Мин. , 18 Секунд

Об этой информации сообщил «Трибун», взявший интервью у лиц, работающих в ПФУ, передает «УРА-Информ».

В ведомстве отметили, что начисленные ежемесячно суммы назначенных пенсий выплачиваются получателям через отделение АО “Укрпочта” или зачисляются на текущие счета, открытые пенсионерами в учреждениях уполномоченных банков.

“Выплата пенсии по решению территориальных органов Пенсионного фонда или по решению суда прекращается, если установлено, что пенсия назначена на основании документов, содержащих недостоверные сведения, в случае смерти пенсионера, в случае неполучения назначенной пенсии в течение 6 месяцев подряд и в других случаях , предусмотренных законом”, – говорится в сообщении.

Для лиц, проживающих в населенных пунктах, которые находятся во временной оккупации, окружении, начислении и выплате всех причитающихся социальных выплат: пенсий, социальных пособий, льгот и субсидий продолжаются в полном объеме с учетом особенностей, определенных постановлениями Кабинета Министров Украины от 26.02.2022 No 162 “Об особенностях выплаты и доставки пенсий, денежных пособий на период введения военного положения”, от 07.03.2022 No 214 “Некоторые вопросы предоставления государственной социальной помощи и льгот на период введения военного положения” и от 07.03.2022 No 215 “Об особенностях начисления и выплаты денежных пособий, льгот и жилищных субсидий в период действия военного положения”.

В случае обращения получателей пенсий в органы Пенсионного фонда Украины лично, посредством средств телекоммуникационной связи или в личном электронном кабинете на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины относительно временного изменения их фактического места жительства выплата пенсий, осуществляется по желанию лиц АО “Укрпочта” возмездном объекте или с доставкой на дом по месту их нахождения или путем перевода средств получателям без открытия счета в банке.

Также в случаях получения от АО “Укрпочта” письменного уведомления об отсутствии технической возможности осуществлять выплату и доставку пенсий получателям, с указанием таких населенных пунктов, Пенсионный фонд Украины соответствующие суммы пенсий перечисляет на текущие счета, которые открываются в АО “Ощадбанк” без получения от получателей заявлений о выплате пенсии с открытием счета в банке.

Такие суммы пенсии будут выплачиваться получателям АО Ощадбанк после заключения ими договора банковского счета с этим банком, либо возвращаться банком Пенсионному фонду Украины для последующей выплаты их способом, указанным получателем в соответствующем заявлении.

Если АО “Укрпочта” будет возобновлена ​​возможность производить выплату и доставку пенсий, суммы пенсий также возвращаются банком Пенсионному фонду Украины для последующей выплаты через почтовые отделения.

В деоккупированных населенных пунктах территориальных общин Запорожской, Донецкой, Луганской, Николаевской, Харьковской или Херсонской областей (при наличии у АО “Укрпочта” технической возможности производить выплаты пенсий) Пенсионный фонд

Украины без обращений получателей обеспечивает возобновление выплаты пенсий, прекращенной в период с 01.08.2022 по причине неполучения назначенной пенсии лицом в течение 6 месяцев подряд.

“Выплату восстановленных пенсий АО “Укрпочта” осуществляет лично получателю. Финансирование пенсионных выплат пенсионерам, состоящим на учете в территориальных органах Пенсионного фонда Украины как получатели пенсий, осуществляются в соответствии с требованиями действующего законодательства вовремя и в полном объеме”, – уверяют в ПФУ.

