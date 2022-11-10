Экономика

ВВП Украины упадет еще ниже, чем считалось раньше: аналитики Запада сказали, какие показатели будут

Ирина

Стало известно, что экономические показатели могут в скором времени сильно ударить по людям. Как оказалось, внутренний валовый продукт на душу населения сократиться куда сильнее, чем предполагалось ранее.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Новости Войны», сославшийся на немецкое издание Die Zeit, передает «УРА-Информ».

В самом начале источник отметил, что немецкие СМИ спросили о состоянии ВВП и возможных прогнозах у министра экономики Украинского государства Юлии Свириденко. Именно она высказала такое мнение.

«ВВП в Украине сильно упадет. В данный момент прогнозируется спад на 39%, хотя ранее предполагалось, что уровень не превысит 35%. Ключевой причиной тому служит разрушенная РФ гражданская инфраструктура», – сказано в сообщении.

Затем было добавлено, что власти намерены своевременно реагировать на подобные вызовы. По словам Свириденко, у правительства есть меры по реагированию на рецессию. Уже сейчас она намеревается добиться продления на 12 месяцев действия тарифов США на сталь. Так же она начала изучать возможности по приватизации мелких государственных компаний.

Напомним, США готовятся к столкновению с РФ: депутат сообщил, какая информация у него есть.

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