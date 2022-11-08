Экономика

Украинцы сказали, когда их страна будет процветающей и богатой: народ сообщил, сколько еще ждать

Ирина

Большинство украинцев – 88 процентов – убеждены, что через 10 лет Украина добьется успеха в Европейском Союзе. Это подтверждает исследование Киевского международного института социологии, которое 7 ноября направило телеграмму в Верховную Раду Украины.

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Данная информация представлена ресурсом «Остров», передает «УРА-Информ».

Отмечается, что 88% украинцев считают, что через 10 лет Украина будет успешной в ЕС. Это мнение решительно поддерживают 63 процента, а остальные 2  с этим согласны.   Подчеркивается, что только 5% опрошенных имеют пессимистичные ожидания, что через 10 лет Украина будет несостоявшейся страной с эмиграцией.

Известно, что исследование проводилось 21-23 октября методом телефонного опроса среди 1000 совершеннолетних респондентов во всех регионах Украины, кроме АР Крым и отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).

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