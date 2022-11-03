Экономика

Цены на яйца в Украине могут вырасти еще больше: эксперты представили тревожный прогноз

Ирина

В результате нападения России на Украину было разрушено 6 из 11 крупных производств, которые играли важную роль в процессе снабжения населения продовольствием. Из-за этого ситуация с куриными яйцами начала ухудшаться, и специалисты представили неутешительный прогноз.

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Данная информация была представлена изданием «Диалог.UA», передает «УРА-Информ».

Цены на яйца, поднявшиеся этой осенью до 70-80 гривен из-за российской агрессии, могут повыситься еще больше. Причина заключается в обстрелах птицефабрик. Есть и ряд других проблем, особенно военного характера.

По словам экономических специалистов, в 2023 году в Украине будут большие проблемы с куриными яйцами, как и с другими видами птиц.

«Агрохолдинги делают совсем печальные прогнозы. Все это потому, что только в южных областях Украины на специализированных заводах погибло 4,5 миллиона птиц», — пишут они.

Сообщалось, что 6 из 11 крупнейших промышленных предприятий Украины были уничтожены в результате агрессии Российской Федерации. В настоящее время цена яиц все-таки упала до уровня 60-65 гривен за десяток, но эксперты считают, что в будущем этот продукт может стать более дорогим и редким. Цена может дойти до 100 гривен.

К слову, Министерство аграрной политики и пищевой промышленности Украины и Птицеводческий союз Украины подписали меморандум о стабилизации цен на яйца. Пока неизвестно, принесет ли это какой-то результат.

Напомним, зарплаты украинцев скоро начнут расти: Кабмин выложил неожиданный прогноз.

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