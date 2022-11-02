Экономика

Зарплаты украинцев скоро начнут расти: Кабмин выложил неожиданный прогноз

Ирина

Кабинет министров решил ободрить украинцев достаточно позитивной новостью. Речь идет о том, что уже в скором времени жители Украины начнут получать немного больше дохода. Однако для этого еще придется какое-то время подождать.

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Данная информация представлена телеграм-службой новостей Украины, передает «УРА-Информ».

Отмечается, что уже в следующем году зарплаты людей вырастут на 1,4%. В пояснительной записке к госбюджету 2023 года сказано о том, что средняя зарплата в стране вырастет до 18 261 гривны.

Однако проблема будет заключаться в росте инфляции, которая достигнет в 2023 году 28,4%. Из-за нее зарплата фактически вырастет только на 1,4%.

Как становится ясно, речь идет о среднем заработке. Эксперты пока не выяснили, что можно на этом фоне сказать о бюджетниках или тех, кто получает минимальную зарплату.  

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