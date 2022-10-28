В Украине уровень бедности вырастет в разы: Всемирный банк представил тревожный прогноз

Эксперты международного уровня выяснили, что ждет украинское общество в ближайшем будущем. Как оказалось, уровень бедности будет расти в геометрической прогрессии. Более того, ухудшение экономического положения коснется большей части населения.

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Об этой информации сообщила телеграм-служба новостей Украины, передает «УРА-Информ».

В самом начале Мировой банк отметил, что к концу 2023 года 55% украинцев будут считаться бедными. Причины, безусловно, оказались разными: от военных действий и сопутствующего ущерба от них до серьезного удара по малому бизнесу в государстве.

Однако основной урон, как считают специалисты, принесла именно война. На этом фоне, к сожалению, нет никаких прогнозов по улучшению ситуации в государстве. Украинские экономисты тоже не имеют никаких сведений на этот счет.

Тем не менее, многих украинцев волнует больше вопрос о конце войны, поскольку для людей приоритетным является вопрос безопасности, нежели экономические издержки.

Как сообщалось ранее, в РФ намекнули, где будет применено радиоактивное оружие: названа местность.