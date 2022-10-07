Яйца в Украине снова дорожают: эксперты выяснили, какой рекорд установил продукт

Цены на яйца в Украине стремительно растут. Только за сентябрь их стоимость увеличилась на 72 процента по сравнению с августом. По мнению финансово-экономического эксперта Богдана Слуцкого, к концу года цена может составить 100 гривен за десять яиц.

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Об этой информации сообщили в Today, передает «УРА-Информ».

«Зимой куры несутся меньше, и цена увеличивается из-за повышенного спроса. Во-вторых, негативное влияние на цены оказывают действия российских военных. Из-за конфискации некоторых участков компаниям пришлось ограничить свою деятельность. В-третьих, рост цен на птичий корм вызывает рост цен на яйца», — пояснил Слуцкий.

По экспертным оценкам, к концу года цена за десяток яиц составит точно 60 гривен. Цена отборных яиц может достигать и 100 грн. По его словам, эксперты ожидают снижения цен во втором квартале следующего года.

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