Зарплаты в Украине могут сильно сократиться: эксперты рассказали, чего ждать

Украина рассматривает возможность отмены индексации заработной платы, введенной в связи с ростом инфляции. Однако выплата учебных пособий и пенсий должна продолжаться. Впрочем, в данном вопросе есть свои нюансы.

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Об этой информации сообщили в Today, передает «УРА-Информ».

Правительство представило проект «О труде» в Государственную регуляторную службу на утверждение. С их помощью власти хотят снять индексацию части доходов жителей. В документе предлагается, в том числе, исключить: ст.10, части 1-3 пятой стати, а также абзац 4, первой статьи №2.

В случае принятия таких изменений индексация заработной платы прекращается. В то же время Минфин хочет, чтобы минимальную заработную плату заморозили, а не повышали в следующем году. В целом, это в какой-то степени повлияет на экономическое положение простых людей.

При этом известно, что с 1 октября минимальная заработная плата увеличена на 200 гривен до 6700 гривен. Ожидается, что он останется на том же уровне до конца следующего года.

Напомним, США готовы дать Украине колоссальные суммы до конца войны: в Bloomberg раскрыли детали.