Экономика

Зарплаты в Украине могут сильно сократиться: эксперты рассказали, чего ждать

Ирина

Украина рассматривает возможность отмены индексации заработной платы, введенной в связи с ростом инфляции. Однако выплата учебных пособий и пенсий должна продолжаться. Впрочем, в данном вопросе есть свои нюансы.

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Об этой информации сообщили в Today, передает «УРА-Информ».

Правительство представило проект «О труде» в Государственную регуляторную службу на утверждение. С их помощью власти хотят снять индексацию части доходов жителей. В документе предлагается, в том числе, исключить: ст.10,  части 1-3 пятой стати, а также абзац 4, первой статьи №2.

В случае принятия таких изменений индексация заработной платы прекращается. В то же время Минфин хочет, чтобы минимальную заработную плату заморозили, а не повышали в следующем году. В целом, это в какой-то степени повлияет на экономическое положение простых людей.

При этом известно, что с 1 октября минимальная заработная плата увеличена на 200 гривен до 6700 гривен. Ожидается, что он останется на том же уровне до конца следующего года.

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