Курс доллара в Украине сильно вырастет: Шмыгаль сказал, каких отметок ждать в следующем году

Как известно, Киев столкнулся с 24 февраля не только с войной, но и серьезным ухудшением кризиса в стране. На этом фоне сильно подскочили доллар и евро по отношению к гривне. Однако, по предварительным данным, сегодняшний рост является только началом беды.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Новости Войны», передает «УРА-Информ».

В самом начале было сказано о том, что в Украине продолжает свой рост наличный курс доллара. Случилось это после недельной паузы. Уже в четверг цена продаж на черном рынке повысилась с 40, 6 гривен за доллар до 41, 99.

«Банкиры решили поднять собственные курсы. В их кассах максимальный курс продажи валюты США тоже увеличился с 42, 00-42,20 гривен за доллар до 42,30-42,40 гривен.

«Ключевая причина подорожания валюты заключается в том, что Кабмин сделал заявление касательно прогноза по курсу. По информации Шмыгаля, уже в 2023 году один доллар достигнет отметки в 24 гривны. Более того, к концу 2023 года 1 доллар США, как прогнозируют аналитики Кабмина, может дойти по цене до 49 гривен», – заключили в сообщении.

Напомним, зима станет еще сложнее: Шмыгаль признал новую проблему с газом.