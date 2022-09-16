Экономика

Курс доллара в Украине сильно вырастет: Шмыгаль сказал, каких отметок ждать в следующем году

Как известно, Киев столкнулся с 24 февраля не только с войной, но и серьезным ухудшением кризиса в стране. На этом фоне сильно подскочили доллар и евро по отношению к гривне. Однако, по предварительным данным, сегодняшний рост является только началом беды.

Время чтения: 43 Секунд

Об этой информации сообщил телеграм-канал «Новости Войны», передает «УРА-Информ».

В самом начале было сказано о том, что в Украине продолжает свой рост наличный курс доллара. Случилось это после недельной паузы. Уже в четверг цена продаж на черном рынке повысилась с 40, 6 гривен за доллар до 41, 99.

«Банкиры решили поднять собственные курсы. В их кассах максимальный курс продажи валюты США тоже увеличился с 42, 00-42,20 гривен за доллар до 42,30-42,40 гривен.

«Ключевая причина подорожания валюты заключается в том, что Кабмин сделал заявление касательно прогноза по курсу. По информации Шмыгаля, уже в 2023 году один доллар достигнет отметки в 24 гривны. Более того, к концу 2023 года 1 доллар США, как прогнозируют аналитики Кабмина, может дойти по цене до 49 гривен», – заключили в сообщении.

Напомним, зима станет еще сложнее: Шмыгаль признал новую проблему с газом.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, ,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

В Украине уволят 30% чиновников: Шмыгаль объяснил радикальную инициативу

В Украине количество чиновников уменьшится на 30%. Это сократит весомую долю средств, которые так необходимы в военное время. Соответствующее заявление сделал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

В Украине анонсировали увеличение зарплат: власти раскрыли сроки и подробности

Из-за войны доходы большинства украинцев заметно упали, а рост зарплат стал невозможным. Однако в Кабмине озвучили оптимистичный прогноз о начале новых прибавок в 2023 году. К сожалению, в этом году ожидается лишь падение доходов еще на 17%.

Борщовой набор подорожал на 60%: статистика прояснила перемены за год

По состоянию на конец лета в Украине зафиксировано подорожание борщового набора на 60,2% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Теперь традиционное домашнее блюдо обходится не в 69,76 грн, а в 111,78 грн.

Цены на овощи в Украине резко обновились: стало известно, есть ли чему радоваться

В Украине заметно изменятся цены на такие овощи как морковь, лук, капуста и картофель. К счастью, цены преимущественно пошли вниз, однако эксперты предупреждают, что это временное явление.

Фурса дал точный прогноз о курсе доллара: есть явные признаки

В наши дни угрозы девальвации гривны абсолютно не существует. Ситуацию надежно помогает стабилизировать западная помощь. Такое заявление сделал экономический эксперт Сергей Фурса.

В Украине дефицит на важный продукт: эксперты рассказали о причинах и ценах

Украинцы видят существенное подорожание многих продуктов, но эксперты уделяют особое внимание ситуации с молоком. Из-за войны молочные продукты отчасти станут дефицитными, а цены неприятно удивят потребителей.