В Украине уволят 30% чиновников: Шмыгаль объяснил радикальную инициативу

В Украине количество чиновников уменьшится на 30%. Это сократит весомую долю средств, которые так необходимы в военное время. Соответствующее заявление сделал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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Об этой информации сообщает «РБК-Украина», передает «УРА-Информ».

Шмыгаль объяснил, что высшее руководство намеревается сокращать не только работников министерств, но и многих экспертов в структуре инспекций, исполнительной власти и центральных органов.

«Сокращение началось и в наши дни составляет порядка 8 000 чиновников. В будущем будут уволены десятки тысяч чиновников», – сказал премьер-министр.

Подсчеты показывают, что сокращения позволят Украине экономить 11,8 млрд грн в год. Увольнения будут проходить постепенно, но неуклонно.

«Это внушительные деньги. Даже для мирного времени это большие траты, поэтому мы очень поможем стране такими переменами», – заключил Шмыгаль.

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