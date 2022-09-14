В Украине анонсировали увеличение зарплат: власти раскрыли сроки и подробности

Из-за войны доходы большинства украинцев заметно упали, а рост зарплат стал невозможным. Однако в Кабмине озвучили оптимистичный прогноз о начале новых прибавок в 2023 году. К сожалению, в этом году ожидается лишь падение доходов еще на 17%.

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Об этой информации сообщает «РБК-Украина», передает «УРА-Информ».

В новом макропрогнозе говорится, что средняя зарплата в наши дни составляет 14 025 грн, но реальные доходы до конца года упадут на 17%, а продуктивность труда снизится на 13,1%.

В следующем году Украина сможет поднять среднюю зарплату до 18 508 грн, при этом реальные доходы увеличатся лишь на 1%. Также позитивно изменится продуктивность труда на 4,3%.

В этом году показатели по безработице достиг отметки 27,9%, а в 2023 году будет равен 28,2%. При этом количество экономически задействованного населения сократится с 15,61 млн до 12 млн.

Однако эксперты уверяют, что Украина на удивление быстро преодолевает военный кризис. Полностью избежать спада было невозможно, но прошлые прогнозы говорили о том, что в 2023 году реального восстановления не будет. Теперь же благодаря успехам ВСУ чаша весов склонилась в пользу более быстрого подъема экономики.

Перемен в потребительской инфляции практически не предвидится, а именно она упадет на 0,1% и в 2023 году составит 30%.

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