Борщовой набор подорожал на 60%: статистика прояснила перемены за год

По состоянию на конец лета в Украине зафиксировано подорожание борщового набора на 60,2% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Теперь традиционное домашнее блюдо обходится не в 69,76 грн, а в 111,78 грн.

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Об этой информации сообщает Finance.ua, передает «УРА-Информ».

Цены шли вверх еще до полномасштабного вторжения. Отмечается что после старта так называемой «спецоперации» цены поднялись на 22%. Однако в наши дни стоимость борщового набора не максимальная, таковой она была в июне – 118,52 грн.

Отмечается, что без мяса борщ обойдется в 53 грн, а свинина подорожала за год на 19,8%. В начале сентября цены увеличиваются на все составляющие кроме картофеля:

Это во многом обусловлено нарушением привычных логистических цепей, что вызвано войной. Особую роль в плане продуктов играла Херсонская область, которую все еще предстоит вернуть. Кроме того, ценность гривны значительно упала за этот период.

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