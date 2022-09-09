Экономика

Цены на овощи в Украине резко обновились: стало известно, есть ли чему радоваться

В Украине заметно изменятся цены на такие овощи как морковь, лук, капуста и картофель. К счастью, цены преимущественно пошли вниз, однако эксперты предупреждают, что это временное явление.

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Об этой информации сообщает «Хвиля», передает «УРА-Информ».

В наши дни цены на овощи в супермаркетах заметно снизились. Старый картофель упал в цене на 2,6 грн до 9,30 грн за кг. Молодой картофель подешевел на 3,20 грн до 11,43 грн/кг. Больше всего снизился в цене розовый картофель, падение составило почти 6 грн и теперь килограмм стоит 10,99 грн.

Молодая капуста изменилась в цене от 33,93 грн/кг до 26,85 грн. Белокочанная капуста подешевела на 9,73 грн/кг и теперь килограмм можно купить за 20,10 грн.

Цена моркови изменилась с 30,05 грн/кг на 24,32 грн/кг.

Большим подорожанием отличится белый лук, цена изменилась с 63,54 грн/кг на 79/90 грн/кг. Молодой лук также дорожает, но лишь на 8 грн до 39,50 грн/кг. При этом репчатый лук подешевел на 3,50 грн до 30,12 грн/кг. Также в цене упал синий лук и теперь килограмм можно окупить за 39,50 грн, а не за 45,08 грн.

Напомним, ВСУ освободили более 1 тысячи км – Зеленский рассказал об успехах сентября.

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