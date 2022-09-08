Экономика

Фурса дал точный прогноз о курсе доллара: есть явные признаки

В наши дни угрозы девальвации гривны абсолютно не существует. Ситуацию надежно помогает стабилизировать западная помощь. Такое заявление сделал экономический эксперт Сергей Фурса.

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Об этом сообщает «УРА-Информ», со ссылкой на телемарафон.

«Обратите внимание на тот факт, что за минувший месяц стоимость гривны практически не изменилась. Перепады составляли 20-30 копеек, иными словами перемены почти прекратились. Это обусловлено максимальным уровнем поддержки со стороны Запада. В августе Украине предоставили 6 млрд, а наши траты составили лишь 4 млрд. Так мы смогли сформировать резерв для НБУ в размере 3 млрд долларов. Это ощутимый запас, который делает безосновательными все разговоры и быстрой девальвации», – сказал Фурса.

При этом эксперт добавил, что дальнейшая ежемесячная помощь будет составлять 3-4 млрд долл. Таким образом Украина будет покрывать свои расходы в полной мере.

Напомним, Эрдоган назвал Запад провокатором в конфликте с РФ и высказался о поставках оружия в Украину.

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