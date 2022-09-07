Экономика

В Украине дефицит на важный продукт: эксперты рассказали о причинах и ценах

Украинцы видят существенное подорожание многих продуктов, но эксперты уделяют особое внимание ситуации с молоком. Из-за войны молочные продукты отчасти станут дефицитными, а цены неприятно удивят потребителей.

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Об этой информации сообщает Today.ua, передает «УРА-Информ».

В первом полугодии производство молока в Украине упало на 13,2%. Из-за войны были нарушены графики сева кормов, многие фермеры не позаботились об оплодотворении животных из-за туманного будущего. Это привело к долгоиграющим негативным последствиям.

Кроме того, возле боевых действий многие фермеры даже не могли подоить коров, что привело к уменьшению лактации. Многим хозяйствам не удалось заготовить корма на холодный сезон. Иными словами, нынешнее подорожание молочных продуктов является лишь началом, цены вырастут существенно.

Аналитики признают, что в сложившейся ситуации многие украинские животные пойдут под нож из-за нехватки кормов.

Напомним, Шмыгаль ответил Западу, когда ВСУ победят: Украину ждут быстрые перемены, но есть условие.

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