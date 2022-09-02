Доллар подорожает до 50 грн – власти раскрыли новый макропрогноз

Украинские власти обнародовали новый экономический прогноз на 2023 год. Он оказался неутешительным, но для военного времени показатели не столь плачевные. Прежде всего отмечается, что доллар подорожает до 50 грн.

Время чтения: 35 Секунд

Об этой информации сообщает «УРА-Информ», со ссылкой Finance.ua.

В Минэкономики рассказали, что в грядущем году индекс потребительских цен будет составлять 30,6%. Отмечается, что год начнется с курса доллара в 42 грн, а подорожание до 50 грн за доллар произойдет до конца 2023 года.

Несмотря на кризис, ВВП страны увеличится на 4,6%. Однако следует помнить, что итоги 2022 года указывают на сокращение ВВП на 33,2%.

Граждан предупреждают, что цены практически во всех сферах продолжат быстро увеличиваться. Ожидаемая инфляция в 2023 году составляет 30,6%. Уровень безработицы все еще будет высоким – 28,2%, а средняя зарплата составит 18 508 грн.

Напомним, Украина избежала катастрофы – Гетманцев рассказал, почему инфляция не должна пугать украинцев.