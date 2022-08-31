Украина избежала катастрофы – Гетманцев объяснил, почему новая инфляция не должна шокировать

Острая инфляция до 30% и курс доллара в 40 грн не должны пугать украинцев. Соответствующее заявление сделал глава комитета Рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев. Он указал на плюсы в сложившейся ситуации.

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Об этой информации сообщает «РБК-Украина», передает «УРА-Информ».

Гетманцев объяснил, что кризис наблюдается практически во всем мире, при этом Украина далеко не является лидером в ухудшении благосостояния. Он подчеркнул, что для военного времени экономика проявляет себя с хорошей стороны.

«Мы живем в новой реальности. Да, будет сложно, однако это не должно шокировать, такова правда военного времени и общемирового кризиса», – сказал он.

Политик подчеркнул, что пока Украина удерживает инфляцию на уровне в 22,2% в Турции наблюдается инфляция в 80%, а в Молдове в 33%. Стоит отметить, что оккупированные территории давали Украине 20% ВВП и поддерживали многие отросли экономики. Однако даже с такими потерями экономика Украины проявляет относительную стойкость.

Напомним, Минобороны Украины получило удар от группы мошенников: раскрыта сумма, которую пытались украсть.