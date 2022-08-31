Статистика показала криптовалюты, которые резко набрали обороты за последние три месяца

Последние статистики по криптовалютным рынкам показали, что некоторые криптовалюты продолжают приносить прибыль несмотря на мировой кризис. Прояснилась ситуация с наиболее прогрессивными криптовалютами этого лета.

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Об этой информации сообщает Finance.ua, передает «УРА-Информ».

Лидером лета оказалась криптовалюта Chiliz (CHZ), которая за три месяца увеличила вложения пользователей на 80%. В категории крупных и относительно надежных криптовалют это явный лидер. Однако в рамках года падение составило 26%. Для сравнения стоит отметить, что ВТС потерял 57% от своей цены, а ЕТН 60%.

Подорожанием в 60% за 3 месяца отличился токен платформы Lido DAO (LDO). Внимания заслужила и такая криптовалюта как Quant Network (QNT), которая за 90 дней набрала 40% стоимости. Однако аналитики прогнозируют спад, который может составить снова 40%.

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