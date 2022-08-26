Санкции ЕС начинают жестко давить на РФ: эксперты выяснили, какой экономический параметр рухнул

Посещаемость торговых центров в Москве упала до самого низкого уровня за четыре года. Ни августовские распродажи, ни временное открытие западных сетей перед выходом из России не смогли привлечь покупателей в торговые центры российской столицы.

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Об этой информации сообщил «Диалог.UA», сославшийся на росСМИ, передает «УРА-Информ».

В первые недели августа они посетили меньше клиентов, чем за тот же период последних трех лет, даже во время пандемии коронавируса.

В московских торговых центрах было на 11% меньше посетителей, чем в 2021 году, на 18% меньше, чем в 2020 году, и на 23% меньше, чем в 2019 году. Аналитики сообщают о реальном падении на 9, 18 и 39 процентов соответственно.

Эксперты рынка отмечают, что посещение магазинов и торговых центров — это лакмусовая бумажка для всей экономики. Если их участие снизится, экономика страны не будет в порядке. Однако большой кризис, нависший над Россией, уже не новость, а реальность, которую мы должны учитывать.

Торговые центры не только в Москве, но и по всей России теряют посетителей, большинство россиян не пускают модные бутики и магазины. Все больше и больше людей совершают покупки на рынках и в дискаунтерах. Аналитики говорят, что еще больше россиян вынуждены вернуться к уходу за домами и садами, потому что другого способа выжить просто нет.

По мнению аналитиков, война, развязанная Путиным, и последовавшие за ней санкции бьют по карману каждого россиянина, и хуже всего малообеспеченных людей, которые буквально вынуждены выживать. Более того, они отметили, что бедность вынуждает людей возвращаться на городские рынки, где вместо качественных товаров они могут покупать некачественные, но дешевые товары народного потребления.

«Торговые центры для россиян снова станут роскошными и экзотичными, какими они были в начале своего существования. Если доходность упадет, они потеряют арендаторов и часть придется закрыть. Наоборот, рынки могут пережить новую эру процветания, потому что делать покупки будут не только бедняки, но, вероятно, и безработные с закрытых заводов и вниз», — констатируют авторы аналитического Telegram-канала Wind Sower.

Напомним, Украина и Британия подписывают соглашение о цифровой торговле: СМИ раскрыли, что оно предусматривает.