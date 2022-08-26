Экономика

Санкции ЕС начинают жестко давить на РФ: эксперты выяснили, какой экономический параметр рухнул

Посещаемость торговых центров в Москве упала до самого низкого уровня за четыре года. Ни августовские распродажи, ни временное открытие западных сетей перед выходом из России не смогли привлечь покупателей в торговые центры российской столицы.

Время чтения: 1 Мин. , 27 Секунд

Об этой информации сообщил «Диалог.UA», сославшийся на росСМИ, передает «УРА-Информ».

В первые недели августа они посетили меньше клиентов, чем за тот же период последних трех лет, даже во время пандемии коронавируса.

В московских торговых центрах было на 11% меньше посетителей, чем в 2021 году, на 18% меньше, чем в 2020 году, и на 23% меньше, чем в 2019 году. Аналитики сообщают о реальном падении на 9, 18 и 39 процентов соответственно.

Эксперты рынка отмечают, что посещение магазинов и торговых центров — это лакмусовая бумажка для всей экономики. Если их участие снизится, экономика страны не будет в порядке. Однако большой кризис, нависший над Россией, уже не новость, а реальность, которую мы должны учитывать.

Торговые центры не только в Москве, но и по всей России теряют посетителей, большинство россиян не пускают модные бутики и магазины. Все больше и больше людей совершают покупки на рынках и в дискаунтерах. Аналитики говорят, что еще больше россиян вынуждены вернуться к уходу за домами и садами, потому что другого способа выжить просто нет.

По мнению аналитиков, война, развязанная Путиным, и последовавшие за ней санкции бьют по карману каждого россиянина, и хуже всего малообеспеченных людей, которые буквально вынуждены выживать. Более того, они отметили, что бедность вынуждает людей возвращаться на городские рынки, где вместо качественных товаров они могут покупать некачественные, но дешевые товары народного потребления.

«Торговые центры для россиян снова станут роскошными и экзотичными, какими они были в начале своего существования. Если доходность упадет, они потеряют арендаторов и часть придется закрыть. Наоборот, рынки могут пережить новую эру процветания, потому что делать покупки будут не только бедняки, но, вероятно, и безработные с закрытых заводов и вниз», — констатируют авторы аналитического Telegram-канала Wind Sower.

Напомним, Украина и Британия подписывают соглашение о цифровой торговле: СМИ раскрыли, что оно предусматривает.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

В Европе намерены передать Украине миллионы евро: стало известно, какую помощь получат люди

Нидерланды намерены предоставить Украинскому государству дополнительно 80 млн евро в виде помощи, которая связана с войной.

Экономический кризис в Украине может усугубиться еще сильнее: эксперт дал тревожный прогноз

Инициатива правительства ввести 10% налог на импорт не решит проблему валютного дефицита, но значительно усугубит текущий экономический кризис в Украине.

Трейдинг вместе с Pelliron – дополнительный доход без начальников

Меня зовут Александр Дмитренко. Я уже пять лет активно торгую на фондовом рынке.

Азаров высказался о повышении цен на продукты потребления в Украине: что смутило экс-премьера

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров решил высказаться о том, какие ценники висят в магазинах разных городов. Более того, он даже решил сообщить, в чем же причина такого подорожания.

В НБУ сделали печальный прогноз по гривне: стало известно, чего ждать украинцам

Национальный банк Украины решил предупредить украинцев, что отечественная валюта может сильно сдать свои позиции в покупательной способности. Однако, к счастью, это не произойдет слишком быстро.

Биткоин может упасть еще сильнее: аналитики сообщили, какая отметка может быть пройдена

Как известно, криптовалюты в последние несколько месяцев значительно потеряли в цене. К сожалению, это коснулось и биткоина, в который вложились в свое время немало людей. Однако аналитики прогнозируют, что монета опустится еще больше в цене.