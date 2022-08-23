Экономика

В Европе намерены передать Украине миллионы евро: стало известно, какую помощь получат люди

Нидерланды намерены предоставить Украинскому государству дополнительно 80 млн евро в виде помощи, которая связана с войной.

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Об этой информации сообщила «Украинская Правда», передает «УРА-Информ».

Самая крупная сумма – 65 миллионов евро – предназначена для помощи и инвестиций в послевоенное восстановление. На разминирование выделено 10 миллионов евро.

Отдельно будет выделен 1 млн евро на поддержку реконструкции Херсона, Одессы и Николаева, а Ассоциация муниципалитетов Нидерландов будет способствовать разработке и реализации этих планов.

Европейский банк реконструкции и развития получит 2,5 млн евро на техническую помощь Украине в реализации макроэкономических реформ и реформ по улучшению управления и верховенства закона.

Фонд ООН в области народонаселения выделяет 2 миллиона евро на поддержку жертв сексуального и гендерного насилия.

С начала тотальной войны Нидерланды предоставили Украине оружия, боеприпасов и оборудования на сумму более 210 миллионов евро. 90 голландских инструкторов участвуют в базовой подготовке украинской армии в Великобритании.

Нидерланды также готовы поделиться своим опытом поддержки ветеранов, вернувшихся с фронта.

Рассматриваются специальные миссии в Украину для документирования возможных военных преступлений. Нидерланды поддерживают идею ротационной системы, при которой несколько стран участвуют в координации Международного уголовного суда.

Напомним, в разведке Украины предупредили, чего ждать от РФ на 24 августа: подробности.

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