Экономический кризис в Украине может усугубиться еще сильнее: эксперт дал тревожный прогноз

Инициатива правительства ввести 10% налог на импорт не решит проблему валютного дефицита, но значительно усугубит текущий экономический кризис в Украине.

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Такое мнение выразил экономист Андрей Новак в материале на сайте «Обозреватель», передает «УРА-Информ».

«Инициатива по повышению налогов показывает, что у нынешней власти нет даже основ экономики. Потому что наука говорит, что ответом на экономический кризис должно быть снижение налоговой нагрузки на компании и граждан. Выйти из этого кризиса. .” Но в условиях глубокого кризиса, когда ВВП по разным оценкам упал на 35-50%, правительство пытается увеличить налоговую нагрузку. Результаты такого подхода известны даже экономике: кризис в стране становится все глубже и хуже», — сказал Новак.

Эксперт отметил, что такой подход особенно плох, учитывая огромную международную финансовую поддержку, которую сейчас получает Украина. В конечном итоге в такой ситуации власти должны максимально использовать донорские средства и поддерживать местные компании и граждан.

«Вместо того, чтобы в полной мере воспользоваться льготами, правительство инициирует повышение налогов. И это в то время, когда Украина имеет возможность значительно увеличить свою экономическую поддержку, потому что весь мир понимает, что теперь мы боремся не только за себя, но и за в целом. В цивилизованном мире повышать налоги в таких условиях как минимум непрофессионально, или, по крайней мере, мы должны задаться вопросом, почему мы до сих пор не избавились от внутренних врагов, занимающих очень высокие посты”, – заключил Новак.

Минэкономики уже выступило против введения «налога на импорт», указав, что его введение ускорит рост цен в Украине.

Со своей стороны Александр Соколовский, член президиума Совета Союза работодателей Украины, заявил, что «импортный» налог обрушит экономику, уничтожит отечественную промышленность и поднимет цены. и масштабы контрабанды.

Напомним, Азаров высказался о повышении цен на продукты потребления в Украине: что смутило экс-премьера.