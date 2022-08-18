Азаров высказался о повышении цен на продукты потребления в Украине: что смутило экс-премьера

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров решил высказаться о том, какие ценники висят в магазинах разных городов. Более того, он даже решил сообщить, в чем же причина такого подорожания.
Об этой информации сообщил Азаров в своем «Твиттере», передает «УРА-Информ».
«В украинских магазинах цены на продукты взлетели в несколько раз. Это касается и продукции первой необходимости. Теперь 1 килограмм гречи в супермакретах стоит около 168 гривен», – сказал в начале Азаров.
Далее он добавил, что к вышеупомянутому привела торговля продовольствием в обмен на вооружение.
Что примечательно, пользователя соцсетей подметили явные несостыковки цен в магазинах со сказанным Азаровым. Люди написали, что самый максимум, который они видели за килограмм гречневой каши – это 120 гривен. Потому многие усомнились в подлинности подобных заявлений, хотя и не стали спорить с тем, что цены, действительно, поднялись вверх.
Напомним, в НБУ сделали печальный прогноз по гривне: стало известно, чего ждать украинцам.
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