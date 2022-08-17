В НБУ сделали печальный прогноз по гривне: стало известно, чего ждать украинцам

Национальный банк Украины решил предупредить украинцев, что отечественная валюта может сильно сдать свои позиции в покупательной способности. Однако, к счастью, это не произойдет слишком быстро.

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Данная информация была представлена официальным телеграм-каналом новостей Украины, передает «УРА-Информ».

«Покупательная способность гривны уменьшиться, как минимум, в два раза. На протяжении 3-х лет они снизится в два раза. Существует макроэкономический сценарий НБУ. В 2022 году инфляция побьет показатель в 30%. В 2023 году она сократится до отметки в 20%. Только в 2024 году она снизится до однозначных уровней», – сказано в сообщении.

На этом фоне известно, что цены в магазинах на продукты базового потребления сильно выросли. В частности, сильно подорожали гречневая каша и подсолнечное масло. Кроме того, автомобилистам тоже приходится сложно, поскольку топливо для машин либо очень дорогое, либо его и вовсе достать нелегко.

Напомним, биткоин может упасть еще сильнее: аналитики сообщили, какая отметка может быть пройдена.