Киевщина скоро может стать в разы чище: Кулеба сообщил, что хотят построить в области

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о том, как Израиль намерен сделать нашу столицу чище, а также создать старт-ап для бизнеса, который будет полезен не только для инвесторов, но и для многих людей.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Реальный Киев», передает «УРА-Информ».

«На территории Киевской области планируют строить завод по экологической переработке мусора. Переговоры об этом уже прошли. Беседовали с представителями компании из Израиля. Это довольно важный проект. Ведь ежедневно мы боремся с последствиями войны в Киевской области. В частности, это касается разрушенных домов. Оттуда мы вывозим сотни тонн строительного мусора», – сообщил Кулеба.

Затем он добавил, что высокие стандарты экологичности позитивным образом скажутся на здоровье людей.

«Потому этот завод станет инвестицией в будущее новой Киевщины. Фактически, Киевская область станет первым подобным майданом в Украине и демонстративным кейсом для других областей по демонтажу, утилизации, а также переработке строительного мусора», – заключил Кулеба.

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