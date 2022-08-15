Экономика

Биткоин может упасть еще сильнее: аналитики сообщили, какая отметка может быть пройдена

Как известно, криптовалюты в последние несколько месяцев значительно потеряли в цене. К сожалению, это коснулось и биткоина, в который вложились в свое время немало людей. Однако аналитики прогнозируют, что монета опустится еще больше в цене.

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Об этой информации сообщил аналитик из телеграм-канала CryptOn, передает «УРА-Информ».

В самом начале он отметил, что по состоянию на 14 августа биткоин достиг отметки в 25 000 долларов. Это, безусловно, показатель значительно выше, чем несколько месяцев назад, когда отметка была даже ниже 20 000 за монету.

«Пока не наблюдается медвежьих признаков. Возможно, биткоин попытается пробить отметку в 25 400 или 25 500 долларов. Но даже когда криптовалюта пройдет данный блок и выйдет на 27 000 долларов, то необходимо учитывать сопротивление недельной линии тренда. Из-за нее все вкладчики могут получить отказ от данных уровней, а затем последует падение до 12 500 долларов», – сказано в сообщении.

Напомним, эксперт рассказал о судьбе биткоина: Хейс сделал заявление о «дне» криптовалюты.

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