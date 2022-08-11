Экономика

Украина получит 110 млн евро новой помощи от Дании: союзники назвали причину увеличения поддержки

Копенгаген решился активизироваться в поддержке Украины. На борьбу против РФ выделено 110 млн евро дополнительной помощи. Союзники подчеркнули, что героизм украинцев стимулирует Европу помогать ВСУ.

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Об этой информации сообщает «Корреспондент», передает «УРА-Информ».

Заявление по теме сделала премьер-министр Дании Мэтте Фредериксе:

«Ежедневно мы видим, какую высокую цену платят украинцы из-за агрессии Путина… Нас поражает героизм, с которым народ Украины отстаивает свободу. Сломить волю украинского народа невозможно, но для победы страна нуждается в нашей поддержке. Новое оружие, тренировки и финансы – вот вклад Дании и других стран в победу над российской агрессией».

Она подчеркнула, что война между Украиной и Россией является также войной между демократией и тиранией. Украина отстаивает Европейские ценности, поэтому Европа не может оставаться в стороне.

Напомним, корабль с зерном не смог покинуть порт: власти раскрыли, что стоит за инцидентом в Черноморске.

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