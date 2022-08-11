Корабль с зерном не смог покинуть порт: власти раскрыли, что стоит за инцидентом в Черноморске

Украина договорилась с Россией, Турцией и Западом о вывозе зерна через порты, но сегодня стало известно о том, что загруженное зерном судно не смогло покинуть порт Черноморска.

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Ситуацию прояснили в Твиттере Минобороны Турции, передает «УРА-Информ».

Установлено, что Россия непричастна к задержке. Судно не смогло покинуть порт из-за погодных условий. Это затормозит логистику, но подобное является стандартной практикой мер предосторожности.

При этом в ведомстве добавили, что логистика полностью останавливаться не будет, а два досмотренных корабля уже движутся в Украину для новой загрузки.

Благодаря соглашению о зерновых коридорах уже 12 кораблей смогли покинуть украинские порты. Зерно таким образом транспортируется в семь стран мира. РФ лишь в первый дни возобновления судоходства отличалась провокациями в данной сфере. Украинские эксперты отмечают, что в будущем Украина планирует восстановить и транспортировку руды через порты.

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