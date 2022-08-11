Экономика

Корабль с зерном не смог покинуть порт: власти раскрыли, что стоит за инцидентом в Черноморске

Украина договорилась с Россией, Турцией и Западом о вывозе зерна через порты, но сегодня стало известно о том, что загруженное зерном судно не смогло покинуть порт Черноморска.

Время чтения: 34 Секунд

Ситуацию прояснили в Твиттере Минобороны Турции, передает «УРА-Информ».

Установлено, что Россия непричастна к задержке. Судно не смогло покинуть порт из-за погодных условий. Это затормозит логистику, но подобное является стандартной практикой мер предосторожности.

При этом в ведомстве добавили, что логистика полностью останавливаться не будет, а два досмотренных корабля уже движутся в Украину для новой загрузки.

Благодаря соглашению о зерновых коридорах уже 12 кораблей смогли покинуть украинские порты. Зерно таким образом транспортируется в семь стран мира. РФ лишь в первый дни возобновления судоходства отличалась провокациями в данной сфере. Украинские эксперты отмечают, что в будущем Украина планирует восстановить и транспортировку руды через порты.

Напомним, Запад раскрыл, кто взорвал авиабазу в Крыму: Кремль обеспокоен ответом.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Украина получит 110 млн евро новой помощи от Дании: союзники назвали причину увеличения поддержки

Копенгаген решился активизироваться в поддержке Украины. На борьбу против РФ выделено 110 млн евро дополнительной помощи. Союзники подчеркнули, что героизм украинцев стимулирует Европу помогать ВСУ.

ПриватБанк раскрыл, куда украинцы тратят деньги: стало известно, как война изменила статьи расходов

Траты украинцев в условиях войны растут, в большинстве своем это обусловлено инфляцией. Статистика показала, на что сейчас украинцы тратят деньги пользуясь безналичным расчетом.

Украина через море отправит не только зерно: в FT раскрыли новый повод для диалога с РФ

Украина активно восстанавливает вывоз зерна из страны через порты благодаря особому соглашению с РФ. Однако украинские эксперты уверены, что одним зерном ограничиваться нельзя. Следующим пунктом в списке допустимых товаров должна стать руда.

Украина массово распродает зерно: в Мининфраструктуры оценили последствия новой сделки

Украина продолжает вывозить зерно из страны при помощи портов. Сегодня реализуется сделка на продажу дополнительных 50 тысяч тонн зерновых. Власти оценили роль таких торговых сделок в условиях войны.

Зеленский отреагировал на блокировку 8 млрд евро для Украины: возможны две плохие причины

Некая европейская страна блокирует макрофинансовую помощь для Украины в размере 8 млрд евро. Событие стало потрясением для украинской экономики. Президент Владимир Зеленский назвал лишь две возможные причины.

Украинцы узнали, повысят ли зарплаты в условиях войны: в Минсоцполитики прояснили сроки и нюансы

Ранее украинские власти планировали проводить систематичное увеличение зарплат в стране, но в условиях войны появилась нестабильность. Глава Минсоцполитики Оксана Жолнович раскрыла нынешнюю позицию властей в плане минимальной зарплаты.