Экономика

ПриватБанк раскрыл, куда украинцы тратят деньги: стало известно, как война изменила статьи расходов

Траты украинцев в условиях войны растут, в большинстве своем это обусловлено инфляцией. Статистика показала, на что сейчас украинцы тратят деньги пользуясь безналичным расчетом.

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Об этой информации сообщается в статистике ПриватБанка, передает «УРА-Информ».

Траты украинцев по картам всего за месяц в условиях войны увеличились на 7,7%, а количество трансакций увеличилось на 5,9%. Отмечается, что за минувший месяц украинцы совершили безналичных расчетов на сумму в 48,4 млрд грн.

В банке отметили, что в июле продолжилась тенденция с увеличением расходов на продукты. На еду украинцы по картам потратили на 9,7% больше, чем в июне. Продукты занимают 49% (24 млрд грн) всех безналичных трат украинцев.

Примечательно, что траты на рестораны и кафе увеличились сразу на 19%. На лекарства приходится тратить на 14,5% больше, на бытовую технику на 16% больше, а топливо обходится на 12,1% дороже.

Напомним, Шмыгаль раскрыл правду об отопительном сезоне: назван процент готовности Украины к заморозкам.

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