Зеленский отреагировал на блокировку 8 млрд евро для Украины: возможны две плохие причины

Некая европейская страна блокирует макрофинансовую помощь для Украины в размере 8 млрд евро. Событие стало потрясением для украинской экономики. Президент Владимир Зеленский назвал лишь две возможные причины.

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Ситуацию Зеленский прояснил в ходе видеообращения, подробности передает «УРА-Информ».

Зеленский подчеркнул, что задержка помощи произошла из-за ошибки или же из-за преступления.

«Я вынужден снова и снова напоминать нашим партнерам в Евросоюзе, что их нерешительность и бюрократизм не должны превращаться в удар по украинским старикам, переселенцам, бюджетникам и многим другим категориям граждан. В настоящий момент 8 млрд евро все еще заморожены», – сказал Зеленский.

Однако Зеленский не стал называть конкретную страну в ЕС, которая ответственна за сложившуюся ситуацию.

«Очень надеюсь, что все же это просто ошибка и вскоре ее исправят», – подчеркнул президент.

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