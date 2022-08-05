Украина массово распродает зерно: в Мининфраструктуры оценили последствия новой сделки

Украина продолжает вывозить зерно из страны при помощи портов. Сегодня реализуется сделка на продажу дополнительных 50 тысяч тонн зерновых. Власти оценили роль таких торговых сделок в условиях войны.

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Об этой информации рассказал глава Мининфраструктуры Алексей Кубраков, передает «УРА-Информ».

Сегодня, пятого августа, Украина из двух черноморских и одного одесского портов отправляет три корабля с зерном кукурузы.

«Отправка планировалась на время с 5 до 8 утра. Мы успешно сформировали караван, который под руководством лидирующего корабля доставит груз в заранее оговоренные порты», – сказал Кубраков.

Известно, что Украина в составе каравана отправила балкеры Polarnet и Navi Star.

Также стоит отметить, что первое украинское судно с зерном прибыло второго августа в Турцию. Теперь процесс приобретает систематический характер. Эксперты отметили, что это поможет поддерживать украинскую экономику в столь сложные времена. Кроме того, продажа зерна спасает мир от продовольственного кризиса, который прогнозировался до снятия водной блокады.

Напомним, украинцы узнали, повысят ли зарплаты в условиях войны: в Минсоцполитики прояснили сроки и нюансы.