Экономика

Украина через море отправит не только зерно: в FT раскрыли новый повод для диалога с РФ

Украина активно восстанавливает вывоз зерна из страны через порты благодаря особому соглашению с РФ. Однако украинские эксперты уверены, что одним зерном ограничиваться нельзя. Следующим пунктом в списке допустимых товаров должна стать руда.

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Об этой информации сообщает Financial Times, передает «УРА-Информ».

Заявление по этому поводу сделал заместитель главы Минэкономики Украины Тарас Качка. Он отметил, что сперва Украина должна наладить логистику через Черное море, а затем начать экспортировать руду. Качка подчеркнул, что Россия не должна выдвигать возражений, а если все же они будут, то Запад и Турция должны будут обвинить РФ в нарушении соглашения.

Экспорт зерна критически важен для предотвращения голода в мире, но торговля также нужна и самой Украине. Именно поэтому руда должна войти в экспорт. Это увеличит приток средств в Украину.

Напомним, Украина массово распродает зерно: в Мининфраструктуры оценили последствия новой сделки.

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