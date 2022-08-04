Украинцы узнали, повысят ли зарплаты в условиях войны: в Минсоцполитики прояснили сроки и нюансы

Ранее украинские власти планировали проводить систематичное увеличение зарплат в стране, но в условиях войны появилась нестабильность. Глава Минсоцполитики Оксана Жолнович раскрыла нынешнюю позицию властей в плане минимальной зарплаты.

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Об этой информации сообщает Finance.ua, передает «УРА-Информ».

Жолнович рассказала, что властям повышение зарплат выгодно из-за пропорционального увеличения прибыли от налогов. Однако в военных реалиях необходимо оценить возможности работодателей. Если ситуация будет признана удовлетворительной, то в октябре этого года минимальную зарплату поднимут до 6 700 грн.

«Для нашего министерства прибавки к заплатам выгодны даже с коммерческой точки зрения. Более высокие зарплаты благодаря налогам помогают с выплатой пенсий. Однако прибавки означают новое давление на бизнес. Нельзя в условиях войны подталкивать работодателей к банкротству, поэтому мы будем проводить консультации перед принятием окончательного решения. Пока однозначных выводов нет», – сказала Жолкович.

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