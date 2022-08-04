Доллар упал на гривну всего за сутки: эксперты прояснили новую динамику

Неделю назад был замечен взлет доллара до 43 гривен, но в наши дни стоимость упала до показателей 21 июля. Отмечается, что 3 августа доллар моментально подешевел на гривну. Эксперты прокомментировали такие перепады цен.

Время чтения: 39 Секунд

Об этой информации сообщает «Корреспондент», передает «УРА-Информ».

Речь идет о ценах на наличном рынке. По состоянию на четвертое августа доллар можно купить за 39 грн, а продать за 38-38.5 грн.

Кроме того, курс евро также снизился на гривну практически до 39,90 грн.

Эксперты отмечают волнообразный характер цен на валюты, но определенный кризис для Украины существует, тенденция в целом негативна. При этом экономист Виталий Ваврищук уверен, что на курс доллара во многом влияет психологический фактор:

«В наши дни наблюдается большой спрос на валюту, это поддерживает доллар. Бизнес отнесся к повышению фиксированного курса с осторожностью, но валютный рынок оживился. Люди рассчитывали, что доллар будет дорожать дальше и поэтому спрос вырос, но постепенно ажиотаж падает».

Напомним, киевляне показали отношение к остановке транспорта во время тревоги: власти не ожидали таких последствий.