Минфин раскрыл сумму иностранной помощи за месяц: стало известно, как изменилась борьба с кризисом

Украина переживает особо острый кризис на фоне войны и пандемии. В таких условиях страна вынуждена полагаться на кредиты и международную помощь. Прояснились экономические перемены за июль и предварительная сумма международной поддержки.

Время чтения: 40 Секунд

Об этой информации сообщает пресс-служба Минфина, передает «УРА-Информ».

В госбюджет за прошлый месяц Украина смогла направить 169,6 млрд грн. Коме того, за июль международная помощь достигла отметки в 80,4 млрд грн.

В период с января по июль кассовые расходы госбюджета составляют 1218 млрд грн. За июль кассовые траты госбюджета составили 182,5 млрд грн, а из общего фонда было потрачено 174,5 млрд грн.

С начала года дефицит государственного бюджета достиг отметки в 412 млрд грн, а дефицит общего фонда составил 411,3 млрд грн. Эксперт отмечают, что продолжающийся кризис будет подавлять экономику Украины даже в 2024 году и вероятно дольше.

Украина с начала года взяла международных кредитов на сумму в 613,8 млрд грн.

Напомним, Украина начала водный экспорт зерна, но цены изменятся: в НБУ раскрыли, сколько заработает страна.