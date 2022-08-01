Украина начала водный экспорт зерна, но цены изменятся: в НБУ раскрыли, сколько заработает страна

Полномасштабное вторжение России в Украину привело к резкому подорожанию зерна. Долгое время мир искал способы решения проблемы с грядущим мировым голодом. Удалось добиться возобновления экспорта зерна из Украины через порты. Это принесет миру еду, а Украине столь необходимые деньги.

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Об этой информации сообщается в «Инфляционном отчете» НБУ за июль 2022 года, передает «УРА-Информ».

Война спровоцировала рекордно высокие цены на зерно, но сейчас наблюдается постепенный спад стоимости.

«Однако корректировка цен не позволит вернуть стоимость к довоенному уровню. Статистика не сможет вернуться в норму на протяжении всего 2022 года. Следующий год также цена будет падать, но лишь при условии, что Украина сможет дальше экспортировать зерно на кораблях», – сказано в отчете.

Отмечается, что в этом году за тонну зерна в среднем придется платить 393,3 долларов, а в 2023 году 310,3 долларов за тонну.

Напомним, НБУ ввел в оборот новую монету: стало известно, кто на ней изображен (фото).